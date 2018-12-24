«Бетониум» запустил в Пензе уникальную линию циркуляции паллет

На пензенском предприятии «Бетониум» запустили в эксплуатацию линию циркуляции паллет. На ней можно обеспечить формование любой железобетонной конструкции. Оснащенная роботами технологическая цепочка дает практически идеальную геометрию панели.

Запуск линии циркуляции паллет на домостроительном комбинате «Бетониум» стал важной вехой в развитии строительной отрасли всего Поволжья. Цех проектировали и монтировали инженеры итальянской компании Schiaslo. Несмотря на приближающееся католическое Рождество, они задержались, чтобы запустить оборудование в работу.

«Не всегда просто позвонить домой и отложить на неделю приезд, но зато радуют результаты», - признался генеральный директор компании Schiaslo Фабрицио Слонго.

Теперь результатами станут довольны и клиенты «Бетониума». Одна из строительных компаний до сих пор закупала у завода лишь сваи. Совсем скоро она сможет заказывать и железобетонные панели для возведения домов.

«Есть перспектива строительства, надеемся, что остальные дома построим из деталей «Бетониума», - сказал заместитель директора домостроительной компании Сергей Фадеев.

Уникальная технология позволяет создавать из бетона панели любой формы. Все процессы роботизированы, благодаря этому достигаются высочайшая точность и идеальная геометрия.

За очистку и смазывание поддонов также отвечает техника. Человек лишь контролирует работу технологической цепочки. Снижению расходов и экономии времени на производстве способствует так называемая технология байпас.

«Позволяет выпускать до 200 квадратных или 2000 кубических метров домокомплектов в год», - пояснил директор компании «Бетониум» Александр Авдеев.

Для транспортировки домокомплектов закуплены два высокотехнологичных панелевоза «Инлоудер», которые фиксируют груз и сохраняют его от повреждений при перевозке.

«Покупатели уже успели оценить высокое качество нашей продукции, уникальность технологий в ультрапустотных сваях. На очереди домокомплекты», - рассказал директор компании «Бетониум» Сергей Папшев.

«С компанией заключено инвестиционное соглашение, в рамках инвестиционного законодательства она получит налоговые льготы. Будем продолжать содействовать реализации этого проекта в регионе», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Изделия компании «Бетониум» применяются в строительстве жилых домов, а также коммерческих и промышленных комплексов, причем на территории как пензенского региона, так и соседних: Саратовской и Ульяновской областей, Республики Мордовия. В планах - расширение географии поставок в более отдаленные регионы России.

Дома от ДСК «Бетониум» - новый стандартизированный взгляд в будущее домостроения.