Бессоновскую больницу оштрафовали из-за несделанного ремонта

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04 декабря 2017, 12:36Общество
В селе Бессоновка Пензенской области районная больница в установленные сроки не выполнила предписание Роспотребнадзора.
Так, в медицинском учреждении не восстановили внутреннюю отделку кабинета забора крови, в перевязочном кабинете хирургического отделения и ряде других помещений. Кроме того, не заменили линолеум в прививочном кабинете, трех палатах, только частично восстановили покрытие пола в нескольких помещениях больницы, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.
Также в трех районных ФАПах не были устранены нарушения, в том числе – в фельдшерско-акушерском пункте села Лопуховка смотровой кабинет не оборудован горячим водоснабжением и его резервным источником, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Суд Бессоновского района признал больницу виновной в административном правонарушении и назначил штраф – 10 тысяч рублей.
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