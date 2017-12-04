04 декабря 2017, 12:36Общество Бессоновскую больницу оштрафовали из-за несделанного ремонта В селе Бессоновка Пензенской области районная больница в установленные сроки не выполнила предписание Роспотребнадзора.

Так, в медицинском учреждении не восстановили внутреннюю отделку кабинета забора крови, в перевязочном кабинете хирургического отделения и ряде других помещений. Кроме того, не заменили линолеум в прививочном кабинете, трех палатах, только частично восстановили покрытие пола в нескольких помещениях больницы, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Также в трех районных ФАПах не были устранены нарушения, в том числе – в фельдшерско-акушерском пункте села Лопуховка смотровой кабинет не оборудован горячим водоснабжением и его резервным источником, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Суд Бессоновского района признал больницу виновной в административном правонарушении и назначил штраф – 10 тысяч рублей.

Общество

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