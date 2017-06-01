Бессоновским чиновникам вынесли приговор за махинации с землей

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01 июня 2017, 13:01Криминал
Ведущего эксперта комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района Пензенской области и эксперта по земельным вопросам Чемодановского сельсовета осудили за мошенничество.
Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, мужчины обманули покупателя земли. Ему должны были продать участок под строительство дома по кадастровой стоимости в 54 780 рублей, но ввели в заблуждение, сказав, что нужны 220 тысяч якобы для чиновников, отвечающих за подготовку необходимых документов.
28 декабря 2016 года деньги были переданы, в этот же день подельников задержали сотрудники УФСБ. Свою вину они признали полностью, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Учитывая характеризующие данные подсудимых, суд счел возможным назначить им наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе управления.
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