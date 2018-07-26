Бессоновский район возглавил областной инвестрейтинг

Министерство экономики Пензенской области подвело итоги инвестиционного рейтинга районов за второй квартал 2018 года.

Лидером рейтинга стал Бессоновский район.

Как сообщает пресс-центр обплравительства, муниципалитет продемонстрировал «наилучшие результаты работы с инвесторами и субъектами малого и среднего бизнеса, а также повышения доступности государственных и муниципальных услуг для бизнеса в многофункциональных центрах».

Кузнецкий район занял второе место. Так, в Бессоновском и Кузнецком районах было заключено 11 соглашений о реализации инвестиционных проектов на сумму 236 млн рублей.

Замкнул тройку лидеров город Заречный. Последние строчки в рейтинге заняли Спасский, Сердобский, Бековский и Неверкинский районы.

«Ежеквартальные результаты рейтинга стимулируют районные администрации организовывать работу по созданию благоприятных условий для бизнеса более эффективно», - отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».