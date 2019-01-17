Бессоновский пенсионер заблудился в заснеженном лесу

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17 января 2019, 14:06Происшествия
82-летний житель поселка Новая жизнь Бессоновского района возвращался из Пензы домой через лес и пропал.
Дежурному вечером 16 января позвонил сын пенсионера. Он рассказал, что отец возвращался домой через лес. Мужчина подчеркнул, что сельчанин ходил там всегда и знает дорогу наизусть. Но из-за того, что уже стемнело и шел сильный снегопад он заблудился, сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра.
Спасатели принялись искать пожилого мужчину. Им удалось обнаружить пенсионера только спустя четыре часа. Он блуждал неподалеку от поселка и не мог найти дорогу домой.
Медики оказали ему помощь по предупреждению переохлаждения и отвезли в Пензу домой к сыну, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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