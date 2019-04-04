Бессоновский алиментщик задолжал дочери около 400 тысяч

Как сообщили в пресс-службе районного суда, мужчина должен был отдавать девочке четверть заработка, но он этого не делал. Дочь также не получала от отца подарков, продуктов или одежды.

В результате сельчанину назначили 10 суток ареста, но и это не переубедило мужчину. К тому моменту долг достиг 356 269 рублей 11 копеек. Тогда в отношении алиментщика возбудили уголовное дело.

Ему назначили полгода исправительных работ. Кроме того, из его дохода будут вычитать 5% в пользу государства, при этом алименты тоже необходимо будет заплатить. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».