Бессоновские следователи возбудили дело из-за исчезновения мужчины

Установлено, что мужчина был подсобным рабочим, 16 июля он трудился около дома на улице Центральной в селе Широкоис. При этом он был нетрезв. Вечером он куда-то ушел, с тех пор о нем ничего неизвестно.

Так как с того дня мужчина не связывался с родственниками, не говорил никому, что собирается уехать, следователи приняли решение возбудить уголовное дело. Поиск его продолжается, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Меликов Рашадан Салех оглы проживал в селе Родники Лунинского района. Его приметы: на вид - 50 лет, рост - 160-174 см, имеет среднее телосложение, черные волосы, носит усы. В день исчезновения на нем были черная майка, серые брюки, черные сланцы.

Следственное управление просит пензенцев, если они знают что-то о местонахождении или обстоятельствах исчезновения данного гражданина, сообщить об этом по телефонам: 8(8412)36-17-02, 8(841-40)2-54-30 или 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».