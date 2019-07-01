Бессоновские полицейские раскрыли серию краж электроники

Полицейские задержали подозреваемых в совершении серийных краж на территории Бессоновского района Пензенской области. Двое молодых людей проникали в частные дома, надворные постройки и автомобили. Забирали электроинструменты, бытовую и автотехнику.

Злоумышленники орудовали, в основном, в ночное время, чтобы не привлекать к себе внимания. Один из них ранее уже привлекался к ответственности за совершение кражи и освободился из мест лишения свободы в октябре 2018 года.

«В ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий похищенные вещи были изъяты по местам жительства подозреваемых. Со слов молодых людей, они планировали продать украденное. В настоящее время в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого - в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», - прокомментировала следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

В отношении подозреваемых возбуждено несколько уголовных дел - по фактам краж и разбойного нападения на сторожа пункта приема лома. Молодым людям 1994 и 1999 годов рождения может грозить до шести лет лишения свободы.