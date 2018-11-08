Бессоновец заплатит за оскорбление полицейского

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в начале сентября в дежурную часть поступил звонок о том, что по улице ходит пьяный мужчина. Стражи порядка задержали его и доставили в больницу для проведения медосмотра. Сельчанин стал кричать, ругаться матом и оскорблять полицейского.

В результате за нахождение в общественном месте в пьяном виде мужчину арестовали на двое суток, а за оскорбление сотрудника правоохранительных органов он должен будет заплатить штраф – 5000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».