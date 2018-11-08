Бессоновец заплатит за оскорбление полицейского

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08 ноября 2018, 13:02Общество
41-летнего жителя Бессоновского района Пензенской области осудили за публичное оскорбление полицейского.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в начале сентября в дежурную часть поступил звонок о том, что по улице ходит пьяный мужчина. Стражи порядка задержали его и доставили в больницу для проведения медосмотра. Сельчанин стал кричать, ругаться матом и оскорблять полицейского.
В результате за нахождение в общественном месте в пьяном виде мужчину арестовали на двое суток, а за оскорбление сотрудника правоохранительных органов он должен будет заплатить штраф – 5000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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