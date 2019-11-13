Бессоновец закупил «паленки» на 1,6 млн руб

49-летнего жителя Бессоновского района Пензенской области осудили за покупку нелегального алкоголя в особо крупном размере и попытку его продать.

По данным следствия, мужчина, зная о том, что покупка, хранение, перевозка и сбыт алкоголя подлежат обязательному лицензированию и что весь российский алкоголь маркируется федеральными специальными марками, решил купить большое количество нелегальной продукции, чтобы потом продать.

«Он договорился с неизвестным о покупке не менее 9000 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 0,5 литра за 1 млн 629 тыс. рублей с различными этикетками без сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе - без обязательных сертификатов соответствия», - добавили в ведомстве.

7 июня он погрузил товар в КамАЗ и перевез его на автостоянку на улице Аустрина. Во время разгрузки мужчину задержали сотрудники областного управления ФСБ.

Бессоновцу назначили два года лишения свободы условно. Все бутылки уничтожат при вступлении приговора в силу, пока этого не произошло, уточнили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».