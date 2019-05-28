Бессоновец признался, что зарезал мать возлюбленной

Установлено, что 35-летний мужчина жил с 49-летней женщиной. 20 мая они выпивали, когда алкоголь закончился, гражданский супруг попросил у любимой денег, а та обратилась с этим к своей матери. Но пенсионерка отказала, на этой почве вспыхнула ссора, в ходе которой пожилая женщина оскорбила сожителя своей дочери. В ответ он взял со стола нож и вонзил в обидчицу. 87-летняя хозяйка дома скончалась, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

На место выехали полицейские. По пути они заметили нетрезвого мужчину и попросили его назвать имя и место жительства. Тот начал путаться в показаниях, тогда его погрузили в машину для установления личности. Им оказался сожитель зарезанной пенсионерки.

Когда стражи порядка прибыли к месту убийства, то попросили рассказать дочь погибшей, как все произошло. Однако она затруднялась ответить. Впоследствии мужчина все-таки сознался в содеянном.

«По его словам, когда денег от сожительницы он не получил, то стал угрожать ей, схватил нож и приставил к шее. Мать, которая присутствовала при ссоре, пыталась защитить дочь и стала разнимать их. В этот момент он ударил ее ножом», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время мужчина задержан, предъявлено обвинение в убийстве, удовлетворено ходатайство о заключении его под стражу. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».