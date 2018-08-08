Бессоновец получил «условно» за хранение самодельного оружия

Как сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда, мужчина дома изготовил огнестрельное оружие и хранил его до тех пор, пока полицейские не изъяли самоделку.

Бессоновец признал свою вину. Ему назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Кроме того, мужчина не может сменить место жительства или пребывания без согласия надзорного органа и один раз в месяц он должен там отмечаться.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».