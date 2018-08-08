Бессоновец получил «условно» за хранение самодельного оружия

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08 августа 2018, 16:07Криминал
Жителя Бессоновского района Пензенской области осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия.
Как сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда, мужчина дома изготовил огнестрельное оружие и хранил его до тех пор, пока полицейские не изъяли самоделку.
Бессоновец признал свою вину. Ему назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Кроме того, мужчина не может сменить место жительства или пребывания без согласия надзорного органа и один раз в месяц он должен там отмечаться.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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