22 ноября 2017, 19:38Криминал Бессоновец лишился телефона и денег после интернет-знакомства Житель Бессоновского района Пензенской области лишился 20 тысяч рублей и смартфона после интернет-знакомства с девушкой, которую позже пригласил к себе в гости.

Молодой человек искал любви, а в итоге встретил аферистку. Правда понял это слишком поздно. После непродолжительной переписки на сайте знакомств молодые люди решили встретиться. Девушка смогла произвести на молодого человека впечатление. На первом свидании он пригласил новую знакомую к себе домой в Чемодановку.

«Мы выпивали спиртные напитки, потом он уснул. Я увидела на диване телефон и взяла его, потом подошла к стенке, увидела коробку с деньгами, там было 20 тысяч. Потом я решила уйти», - рассказала подозреваемая.

«Когда потерпевший проснулся, он обнаружил, что у него пропал сотовый телефон и 21 тысяча рублей. При проведении оперативно-разыскных мероприятий гражданка была установлена, доставлена в УМВД России по Бессоновскому району. Часть похищенного у нее изъяли», - сообщил начальник УМВД России по Бессоновскому району Сергей Кажаев.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

Криминал

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