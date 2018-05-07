Бессоновцам пришлось самостоятельно тушить горящее поле. ВИДЕО

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07 мая 2018, 16:38Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области загорелось поле. Об этом пользователи сообщили в Сети.
Житель Бессоновки опубликовал видеозапись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».
«Мы с друзьями тушили горящее поле сами, очень долго, потому что в МЧС не было свободных пожарных машин. Специалисты приехали уже минут через 30, когда мы все потушили. Если бы не мы, загорелись бы дома», - написал автор записи.
Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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