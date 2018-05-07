Бессоновцам пришлось самостоятельно тушить горящее поле. ВИДЕО

Житель Бессоновки опубликовал видеозапись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Мы с друзьями тушили горящее поле сами, очень долго, потому что в МЧС не было свободных пожарных машин. Специалисты приехали уже минут через 30, когда мы все потушили. Если бы не мы, загорелись бы дома», - написал автор записи.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».