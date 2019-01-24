«Бессмертный полк» 9 мая в Пензе пройдет по новому маршруту

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24 января 2019, 17:06Общество
24 января глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с руководителем регионального штаба «Бессмертного полка» Олегом Шибановым.
Стороны обсудили план мероприятий в честь празднования Дня Победы, в частности, - организацию шествия «Бессмертного полка», сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Виктор Кувайцев сказал, что нужно продумать оптимальный маршрут, чтобы он был удобным и для участников шествия, и участникам митинга.
«Надо проанализировать отзывы жителей, которые шли в колонне в прошлые годы, и выбрать наиболее подходящий план движения. Кроме того, следует помнить, что с каждым годом количество желающих почтить память своих родственников-воинов Великой Отечественной войны растет», - отметил он.
Один из вариантов маршрута шествия: от ЦНТИ на проспекте Победы в сторону Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.
В результате решено подготовить возможные варианты, которые представят на ближайшей планерке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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