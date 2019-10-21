«Беспредел!» В Богословке канализационные стоки попадают в озеро

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21 октября 2019, 12:21Общество
Пензенский рыбак обратился в «Жалобную книгу» за помощью. Он рассказал, что в озеро села Богословка попадают отходы.
«Это беспредел! В выходной приехал на рыбалку в село Богословка и был поражен увиденным. На улице Кирова рядом с прудом строят дом, а сливную трубу вывели прямо в озеро», - написал пензенец.
Информагентство направит официальный запрос в администрацию Богословского сельсовета, чтобы специалисты проверили наличие слива канализации в водоем и приняли меры, сообщает «Пенза-Пресс».
Напомним, местные жители неоднократно жаловались на сброс канализационных стоков в водоем. Корреспондент информагентства выезжал на место, чтобы осмотреть, как в Богословке обстоят дела на самом деле. Материал можно прочитать здесь.
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