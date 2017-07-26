Берега Сурского водохранилища завалили мусором

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26 июля 2017, 12:07Общество
В Пензенской области обнаружили многочисленные свалки на берегу Сурского водохранилища.
В результате проверки прокуратуры Пензенской области обнаружено неисполнение закона Ахунско-Ленинского лесничества. На берегу Сурского водохранилища со стороны Золотаревки, а также в лесу обнаружены многочисленные свалки.
«Лесничество должным образом не исполняет возложенную на него обязанность проводить мероприятия по ликвидации последствий загрязнения», - сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Директору ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» внесено представление об устранении нарушений. Ситуация находится на контроле прокуратуры, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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