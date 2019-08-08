Берега пензенских водоемов очистили от 116 кубометров мусора

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08 августа 2019, 13:02Общество
В девяти районах Пензенской области от бытового мусора очистили берега 12 рек. В экологических акциях приняло участие около 1100 человек.
По данным пресс-службы регионального минлесхоза, на сегодняшний день от мусора очищены берега рек Сура, Юловка, Колышлей, Машня, Чардымка, Уза, Мокша, Илимка, Ворона, Мичкасс, Сюверня, Мача на территории Городищенского, Колышлейского, Земетчинского, Лопатинского, Наровчатского, Неверкинского, Пачелмского, Тамалинского и Шемышейского районов и города Пензы. Общая протяженность территории - 81,2 км, собранный объем мусора составляет 116 куб. м.
В ведомстве отмечают, что берега и прилегающие акватории водных объектов очищали с апреля по октябрь текущего года года в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории Пензенской области.
Ранее информагенство «Пенза-Пресс» писало об антисанитарии на берегах Сурского водохранилища: из-за мусора, который оставляют после себя отдыхающие, зоны отдыха стали превращаться в большие помойки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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