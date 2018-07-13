Берег озера на Шуисте забросали строительным мусором. ФОТО

Житель Пензы озабочен состоянием озера в микрорайоне Шуист. По словам мужчины, прямо в водоем неизвестные сваливают мусор.

За помощью пензенец обратился в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс». Мужчина приложил к жалобе фото, на которых видно, что берег озера весь завален строительным мусором, поверхность воды в водоеме покрылась водорослями.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».