13 июля 2018, 17:06Общество

Берег озера на Шуисте забросали строительным мусором. ФОТО

Житель Пензы озабочен состоянием озера в микрорайоне Шуист. По словам мужчины, прямо в водоем неизвестные сваливают мусор.

За помощью пензенец обратился в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс». Мужчина приложил к жалобе фото, на которых видно, что берег озера весь завален строительным мусором, поверхность воды в водоеме покрылась водорослями.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото автора жалобы

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