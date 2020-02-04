Белозерцеву и Лидину снова могут уменьшить зарплату на 10%

Депутаты пензенского ЗакСобра решат, сохранять ли уменьшение зарплаты на 10% губернатору Ивану Белозерцеву и спикеру регионального парламента Валерию Лидину.

Срезанную на 10% заработную плату они получали в 2015-2018 годах. В 2019-м по установленному региональному закону произошло аналогичное уменьшение.

«Предлагается выплачивать месячное денежное вознаграждение губернатору Пензенской области и председателю Законодательного Собрания Пензенской области c уменьшением на 10% также и в 2020 году», - сказано в проекте закона.

Данный вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного собрания, пишет ИА «Пенза-Пресс».