Белозерцеву и Лидину снова могут уменьшить зарплату на 10%

04 февраля 2020, 10:32Общество
Депутаты пензенского ЗакСобра решат, сохранять ли уменьшение зарплаты на 10% губернатору Ивану Белозерцеву и спикеру регионального парламента Валерию Лидину.
Срезанную на 10% заработную плату они получали в 2015-2018 годах. В 2019-м по установленному региональному закону произошло аналогичное уменьшение.
«Предлагается выплачивать месячное денежное вознаграждение губернатору Пензенской области и председателю Законодательного Собрания Пензенской области c уменьшением на 10% также и в 2020 году», - сказано в проекте закона.
Данный вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного собрания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 февраля 2020, 17:58Пензенским родителям предлагают сдать ЕГЭ
04 февраля 2020, 17:39В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04 февраля 2020, 17:08Пензенцев просят помочь собачке снова поверить в людей
04 февраля 2020, 16:38Егор Крид накормил нуждающихся в Дубае
04 февраля 2020, 16:07В Пензе впервые за несколько месяцев подешевели яйца
04 февраля 2020, 15:37Пензенцев приглашают на зимнюю сдачу ГТО
04 февраля 2020, 15:06Заместитель генпрокурора РФ встретится с жителями Бессоновского района
04 февраля 2020, 14:36В поликлинике Заречного отменили дни здоровых детей