Белозерцева возмутило затянувшееся благоустройство Западной поляны

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 июля 2019, 12:36Общество
На совещании в правительстве Пензенской области 22 июля губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на очистку зеленой зоны на Западной поляне.
Речь идет о территории от ул. Ленинградской и ул. Попова до ул. Окружной. По словам главы региона, работы по очистке там неоправданно затянули.
«Договаривались со строительными и дорожными компаниями, что они поучаствуют в этом мероприятии. Но ничего не делается сегодня. Если бы мы не приступили к очистке Западной поляны три года назад, до сих пор там бы ничего не было сделано. А все потому, что мы нашли силу воли и финансовые средства», - сказал он.
Иван Белозерцев поручил министру строительства и дорожного хозяйства региона Александру Гришаеву найти решения сложившейся ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 июля 2019, 19:33Белозерцев: Запрещаю собирать деньги с родителей на «школьные нужды»
22 июля 2019, 19:26Оренбуржец подозревается в серии краж из пензенских магазинов
22 июля 2019, 19:21Состав пензенского «Дизеля» пополнили легионеры из Словакии
22 июля 2019, 19:18Пензенские арестанты сыграют в спектакле, посвященному Дню Победы
22 июля 2019, 19:12Покинувшие Чемодановку жители возвращаются в село
22 июля 2019, 19:07Пензенские чиновники искали нелегальные точки продажи овощей и фруктов
22 июля 2019, 19:03Турбазу в Золотаревке украсили деревянные фигуры персонажей сказок
22 июля 2019, 17:59В СКР сообщили жуткие подробности смерти молодой кузнечанки