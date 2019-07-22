22 июля 2019, 12:36Общество

Белозерцева возмутило затянувшееся благоустройство Западной поляны

На совещании в правительстве Пензенской области 22 июля губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на очистку зеленой зоны на Западной поляне.

Речь идет о территории от ул. Ленинградской и ул. Попова до ул. Окружной. По словам главы региона, работы по очистке там неоправданно затянули.

«Договаривались со строительными и дорожными компаниями, что они поучаствуют в этом мероприятии. Но ничего не делается сегодня. Если бы мы не приступили к очистке Западной поляны три года назад, до сих пор там бы ничего не было сделано. А все потому, что мы нашли силу воли и финансовые средства», - сказал он.

Иван Белозерцев поручил министру строительства и дорожного хозяйства региона Александру Гришаеву найти решения сложившейся ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - http://penza-press.ru/ask

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