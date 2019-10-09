Белозерцев: Здоровое питание – стимул к развитию сельхозпроизводств

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принимает участие в работе Международного агропромышленного форума, который проходит в Москве 9 октября.

Участники форума обсуждают новые тенденции в технологиях производства, обработки и приготовления пищи, внедрение цифровых сервисов в отечественном агропромышленном комплексе, защиту и продвижение региональных брендов в России и за рубежом, развитие экспортного потенциала российского АПК, а также взаимодействие государства и фермеров, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что Россия обладает уникальными природными ресурсами, в том числе - для ведения сельского хозяйства.

«Мы вкладываем немалые деньги в развитие агрокомплекса. В том числе, благодаря такой значительной поддержке, - агропромышленный комплекс в последние годы демонстрирует немалые успехи. Этот год не стал исключением», - подчеркнул он.

Он добавил, что по итогам прошлого года Россия заняла первое место в мире по поставкам пшеницы за рубеж – это порядка 44 млн тонн.

Иван Белозерцев отметил, что спрос на качественную, экологически чистую, натуральную продукцию повышает уровень возможностей Пензенской области в агропромышленной сфере.

«Здоровое питание – это важный компонент и хороший стимул к развитию наших сельскохозяйственных производств. Большинство из них делает ставку на выпуск органической продукции, без химических добавок, приносящей пользу, а не вред. Сегодня многие люди задумываются о культуре питания, качестве продуктов, влияющих на состояние здоровья. Уверен, что пензенские сельхозпредприятия удачно вписываются в новый тренд, способны предъявляемому качеству соответствовать», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».