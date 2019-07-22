Белозерцев: Запрещаю собирать деньги с родителей на «школьные нужды»

В Пензенской области началась активная фаза подготовки к новому учебному году. В гимназиях и школах региона приводят в порядок классы, завершают благоустройство территорий и спортивных площадок. Кроме того, в учреждения поступят новые учебники. В несколько школ города и области уже завезли первые партии книг.

На еженедельной планерке в региональном правительстве основной стала тема подготовки детей к школе. В первую очередь, речь зашла о соблюдении нормативов на учебную литературу. Материалы, соответствующие действующему ГОСТу, уже начали поступать в школы и гимназии региона.

«В бюджет на эти цели заложено 119 миллионов рублей. Все средства законтрактованы и переданы в образовательные учреждения. Был проведен анализ, - какие учебники будут закуплены и на сегодняшний момент 263 964 экземпляров уже начинают поступать в образовательные организации региона», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В образовательные учреждения поступило 12% от запланированного количества учебной литературы. Глава региона Иван Белозерцев отметил, что все школы необходимо укомплектовать до 20 августа. Кроме того, губернатор предостерег руководство образовательных учреждений и педагогов от поборов с родителей.

«Понимаю, если родители - бизнесмены и готовы помочь по обращению классного руководителя, директора школы, принимают участие в улучшении материальной базы класса, где ребенок учится - это одна ситуация и то, она должна носить исключительно добровольный характер. Но просить с каждого родителя, чтобы они сдали по 1000, по 500 рублей «на школьные нужды», запрещаю», - сказал он.

Решением проблемы, по словам губернатора Ивана Белозерцева, комплексно должны заниматься региональное министерство образования и управление образования Пензы. Глава региона отметил, что необходимо довести эту информацию до всех директоров и учителей до 1 сентября.