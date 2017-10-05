Белозерцев занял 9 строчку медиарейтинга губернаторов ПФО

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05 октября 2017, 17:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев — на девятом месте рейтинга цитируемости глав регионов Приволжского федерального округа по итогам сентября.
По данным компании «Медиалогия», о пензенском губернаторе СМИ написали 4197 раз, его медиаиндекс - 19707,1.
В общероссийском рейтинге Иван Белозерцев занял 38 строчку.
Самым цитируемым в России вновь стал мэр Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 254024,6), самый низкий индекс — у главы Чукотского автономного округа Романа Копина (3330,2), сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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