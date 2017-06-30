30 июня 2017, 14:36Общество Белозерцев занял 8 строчку рейтинга губернаторов-блогеров По итогам апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял восьмое в рейтинге самых цитируемых глав регионов, ведущих блоги.

По данным компании «Медиалогия», индекс цитируемости Ивана Белозерцева - 15,69, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В частности, СМИ писали о том, что пензенский губернатор в микроблоге в Twitter сообщил о том, что в области введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий.

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