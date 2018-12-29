29 декабря 2018, 14:03Бизнесновости

Белозерцев занял 53 место в национальном рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» подготовил итоговый национальный рейтинг губернаторов за 2018 год.

По данным экспертов, глава Пензенской области Иван Белозерцев занял 53 место.

Возглавил рейтинг Сергей Собянин(Москва), второе место занял Александр Моор (Тюменская область), третье — Алексей Дюмин (Тульская область).

Результаты рейтинга основываются на результатах заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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