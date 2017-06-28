Белозерцев занял 41 место в национальном рейтинге губернаторов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 июня 2017, 15:38Общество
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» подготовил национальный рейтинг губернаторов за май-июнь 2017 года.
По данным экспертов, глава Пензенской области Иван Белозерцев занял 41 место, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Возглавил рейтинг Евгений Савченко (Белгородская область), второе место занял Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), третье - Сергей Собянин (город федерального значения Москва).
Результаты рейтинга основываются на результатах заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
28 июня 2017, 19:46Пензенцев с 1 июля ждет повышение тарифов за услуги ЖКХ
28 июня 2017, 19:31В Пензе в рамках фестиваля субкультур горожане сдали нормы ГТО
28 июня 2017, 19:25Пензенские школьники ознакомились с экспозицией морского собрания
28 июня 2017, 19:12В Пензе более 50 автоинспекторов стали донорами крови
28 июня 2017, 19:04В Пензе задержали двух распространителей наркотиков
28 июня 2017, 18:01Два пензенских проекта признали лучшими на форуме «iВолга»
28 июня 2017, 17:56В Пензе только 30% бизнесменов добровольно убирают незаконные баннеры
28 июня 2017, 17:51Пензенские студенты расчистили набережную реки Суры