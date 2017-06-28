28 июня 2017, 15:38Общество

Белозерцев занял 41 место в национальном рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» подготовил национальный рейтинг губернаторов за май-июнь 2017 года.

По данным экспертов, глава Пензенской области Иван Белозерцев занял 41 место, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Возглавил рейтинг Евгений Савченко (Белгородская область), второе место занял Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), третье - Сергей Собянин (город федерального значения Москва).

Результаты рейтинга основываются на результатах заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Общество
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