Белозерцев занял 33 место в медиарейтинге губернаторов в сфере ЖКХ

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28 августа 2018, 16:07Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 33 место в рейтинге цитируемости глав регионов по теме ЖКХ за июль.
Индекс цитируемости главы Пензенского региона составил 826,1, сообщает компания «Медиалогия».
Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва, 9 583), Андрей Воробьев (Московская обл., 9 030,7), Александр Усс (Красноярский край, 4 666). Замкнул топ-50 Александр Жилкин (Астраханская обл., 298,8).
Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей 45 900 источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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