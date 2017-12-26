Белозерцев: Я бился за строительство цирка

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26 декабря 2017, 14:37Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на большой пресс-конференции сообщил о том, как добивался возобновления строительства цирка и когда планируется начать работы.
Вопрос о строительстве пензенского цирка-долгостроя подняла директор филиала ВГТРК ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь.
«Возведение цирка приостановили в 2014 году. Когда я возглавил регион, стал биться за возобновление стройки, но мне говорили: «Уважаемый губернатор Пензенской области, неужели вы думаете, что сейчас вам выделят деньги на строительство цирка? Есть и другие проблемы. Стройте на свои деньги». Но областные деньги мы не могли направить на федеральный проект, и я продолжал добиваться финансирования», - рассказал губернатор.
Иван Белозерцев сообщил, что писал письмо президенту Владимиру Путину, встречался с председателем правительства, с министром культуры. Антону Силуанову, когда он принимал участие в мероприятии по развитию экономики в Пензе, глава региона тоже рассказал о проблеме.
«Мы проехали на объект, и он согласился, что цирк надо достраивать. Сейчас деньги выделены. Надеемся, что в январе-феврале будут объявлены торги, и уже в первой половине 2018 года приступим к работам. Я буду сопровождать строительство, как и возведение перинатального центра. Цирк достроим», - подчеркнул губернатор.
Напомним, на завершение строительства цирка в федеральном бюджете заложено 1 млрд 305 млн рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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