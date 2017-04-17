Белозерцев высоко оценил медицинский форум «InnoMed-2017»

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17 апреля 2017, 18:02Общество
Итоги медицинского форума «InnoMed-2017», завершение отопительного сезона, капитальный ремонт инженерных сетей в областном центре, благоустройство городов и районов региона обсудили участники еженедельного совещания под руководством губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал высокую оценку четвертому межрегиональному форуму «InnoMed-2017», который завершился в Пензе. По итогам работы на форуме были подписаны два соглашения о намерениях создания в Пензе совместных предприятий медицинского профиля. Глава региона призвал не останавливаться на достигнутом и продолжить тесное сотрудничество с инвесторами.
«Для нас очень важно сегодня, чтобы в это время, когда иностранные компании готовы создавать совместные предприятия, активно приглашать их в Пензу. За те соглашения, которые были подписаны на этом форуме и ранее, надо зацепиться и довести до логического завершения», - отметил Иван Белозерцев.
Губернатор подчеркнул, что создание новых предприятий позитивно скажется на экономике региона в целом и поможет создать новые рабочие места.
Кроме того, во время еженедельного оперативного совещания в областном правительстве обсудили вопрос завершения отопительного сезона. Иван Белозерцев призвал обратить особое внимание на капитальный и текущий ремонт тепловых сетей, особенно в областном центре. Глава региона отметил, что по итогам переговоров с руководством компании «Т Плюс» было решено выделить на ремонт сетей в Пензе более 200 миллионов рублей.
Во время совещания Иван Белозерцев раскритиковал благоустройство населенных пунктов. Он поручил ускорить темпы весенней уборки, а также избавить регион от несанкционированных свалок. Губернатор подчеркнул: те, кто их устраивает, должны быть привлечены к ответственности.
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