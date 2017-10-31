01 ноября 2017, 11:32Общество Белозерцев: Высокая оценка президента - стимул для дальнейшей работы Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил всех, кто поздравил его с получением высокой государственной награды – ордена Почета.

Об этом глава региона написал в Twitter.

«Слова благодарности всем за поздравления с высокой государственной наградой. Безусловно, она принадлежит не только мне лично как губернатору», - отметил он.

«Награда президента РФ принадлежит и тем, кто ежедневно работает в моей команде в интересах региона, делает все для развития Пензенской области. Высокая оценка главы государства является значимым стимулом для дальнейшей активной и успешной работы ради нашей области. Задач много», - добавил Иван Белозерцев.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Ивана Белозерцева орденом Почета. В списке кавалеров ордена — сотни уважаемых людей, среди которых - глава МИДа Сергей Лавров, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, известные деятели искусства и спорта. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» подготовили материал о том, какие достижения региона и его главы могли быть отмечены на столь высоком уровне, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Слова благодарности всем за поздравления с высокой государственной наградой.Безусловно,она принадлежит не только мне лично, как губернатору. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 1 ноября 2017 г.

Награда Президента РФ принадлежит и тем,кто ежедневно работает в моей команде в интересах региона,делает все для развития Пензенской области — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 1 ноября 2017 г.

Высокая оценка главы государства является значимым стимулом для дальнейшей активной и успешной работы ради нашей области.Задач много. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 1 ноября 2017 г.





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