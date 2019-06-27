Белозерцев высказал свою позицию по излишним проверкам бизнесменов

По итогам 2018 года Пензенский регион занял 27 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Таких показателей удалось достичь благодаря активной работе по нескольким направлениям. В частности, созданы четыре индустриальных парка, сформированы две территории опережающего социально-экономического развития. Действуют центры регионального развития.

«Климат улучшался быстрее, чем в других регионах. Это позволило прибавить одну позицию в национальном рейтинге. Выросли показатели по регистрации юридических лиц, снижение времени, которое требуется для этого и количество необходимых процедур», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Улучшение делового климата - главная задача для экономики страны в целом и области в частности. Важно создавать максимально комфортные условия для бизнеса, в ходе заседания в областном правительстве подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Необходимо снижать административные барьеры, уменьшать количество контрольно-надзорных проверок. Об этом еще в ходе «прямой линии» говорил президент страны Владимир Путин. Эту тему на встречи с главой государства поднял пензенский предприниматель Николай Кузяков.

«Согласно опросам, среднее количество проверок в год увеличилось с двух до двух с половиной. Предприниматели отмечают рост рейдовых осмотров со стороны муниципальных органов власти, а также налоговой службы, Роспотребнадзора, прокуратуры и Россельхознадзора», - сказал глава региона.

Кроме того, Иван Белозерцев отметил, что и бизнесу необходимо провести масштабную работу. Избавиться от теневой занятости, легализовать трудовые отношения. В рамках нацпроекта к 2024 году в Пензенской области количество людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве, должно увеличиться более чем на 40 тысяч человек.