Белозерцев выразил соболезнования родственникам погибших в аварии в Марий Эл

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17 ноября 2017, 15:06Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родственникам и близким погибших в страшной аварии в Марий Эл, где при столкновении автобуса с лесовозом погибли 15 человек, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«В Марий Эл сегодня - день траура в связи с трагическим ДТП. Погибли 15 человек. Страшная беда. Глубокие соболезнования семьям тех, кто никогда не вернется домой. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Человеческая жизнь очень хрупкая, об этом нельзя никогда забывать», - написал глава региона в «Твиттере».
Напомним, авария произошла 16 ноября. Всего в автобусе было 18 пассажиров. Предварительно установлено, что автобус выехал на встречку, столкнулся с лесовозом и съехал в кювет, сообщают vesti.ru.
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