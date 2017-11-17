17 ноября 2017, 15:06Общество Белозерцев выразил соболезнования родственникам погибших в аварии в Марий Эл Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родственникам и близким погибших в страшной аварии в Марий Эл, где при столкновении автобуса с лесовозом погибли 15 человек, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«В Марий Эл сегодня - день траура в связи с трагическим ДТП. Погибли 15 человек. Страшная беда. Глубокие соболезнования семьям тех, кто никогда не вернется домой. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Человеческая жизнь очень хрупкая, об этом нельзя никогда забывать», - написал глава региона в «Твиттере».

Напомним, авария произошла 16 ноября. Всего в автобусе было 18 пассажиров. Предварительно установлено, что автобус выехал на встречку, столкнулся с лесовозом и съехал в кювет, сообщают vesti.ru.

Общество

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Источник фотографии: скриншот https://www.vesti.ru/doc.html?id=2955332

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