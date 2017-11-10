Белозерцев выразил соболезнования родным погибших в Ижевске

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10 ноября 2017, 17:59Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родственникам жертв обрушения дома в Ижевске.
Об этом глава региона написал в Twitter.
«Глубокие соболезнования родным и близким жертв обрушения дома в Ижевске. Скорбим вместе с вами... Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», - написал он.
Глубокие соболезнования родным и близким жертв обрушения дома в Ижевске.Скорбим вместе с вами... Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 10 ноября 2017 г.
Как сообщает РИА Новости, трагедия случилась вечером 9 ноября. При обрушении части жилого дома полностью разрушились восемь квартир. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже. Погибли шесть человек, из них двое – дети, всего пострадало девять человек. Среди троих выживших – ребенок, который сейчас находится на стационарном лечении, еще двоих взрослых осмотрели амбулаторно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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