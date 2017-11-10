10 ноября 2017, 17:59Общество Белозерцев выразил соболезнования родным погибших в Ижевске Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родственникам жертв обрушения дома в Ижевске.

Об этом глава региона написал в Twitter.

«Глубокие соболезнования родным и близким жертв обрушения дома в Ижевске. Скорбим вместе с вами... Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», - написал он.

Глубокие соболезнования родным и близким жертв обрушения дома в Ижевске.Скорбим вместе с вами... Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 10 ноября 2017 г.

Как сообщает РИА Новости, трагедия случилась вечером 9 ноября. При обрушении части жилого дома полностью разрушились восемь квартир. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже. Погибли шесть человек, из них двое – дети, всего пострадало девять человек. Среди троих выживших – ребенок, который сейчас находится на стационарном лечении, еще двоих взрослых осмотрели амбулаторно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Скриншот: https://ria.ru/incidents/20171110/1508529600.html

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