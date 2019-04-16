Белозерцев выделил миллион отремонтированной школе в Алферьевке

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 апреля 2019, 17:59Общество
16 февраля губернатор Иван Белозерцев посетил отремонтированную школу в селе Алферьевка. Глава Пензенского региона преподнес учебному заведению подарки.
В пресс-центре облправительства напомнили, что ремонт школы в Алферьевке сделали по инициативе губернатора. Там произвели капитальный ремонт кровли и реконструкцию актового зала. Кроме того, для обновленного помещения купили кресла, мебель и жалюзи, заменили окна. На это были направлены средства областного и муниципального бюджетов. В настоящее время в школе обучается порядка 170 человек, работают 18 педагогов.
«Я всегда с большим удовольствием посещаю сельские школы, поскольку сам учился в таком же учебном заведении, и это напоминает мне детство. Как губернатору сегодня мне необходимо видеть, понимать, как организован у вас учебный процесс, созданы ли современные условия для получения дополнительного образования детей. На это обращает внимание президент России, это важный воспитательный фактор», - сказал Иван Белозерцев.
Губернатор положительно оценил проведенный в школе ремонт. Для дальнейшего укрепления материально-технической базы учебного заведения, он распорядился выделить ему дополнительно один миллион рублей, а также подарил микшерный пульт и радиомикрофоны, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 апреля 2019, 19:52«Светоцентр» поддержал пензенских школьников на фестивале «Пересвет»
16 апреля 2019, 19:49В Пензе стартовал чемпионат России по плаванию среди глухих
16 апреля 2019, 19:47Пензенские бодибилдеры готовятся к кубку городов России
16 апреля 2019, 19:44Виктор Кувайцев раскритиковал работы по ямочному ремонту дорог
16 апреля 2019, 19:37Пензу посетили представители антидопинговой организации РУСАДА
16 апреля 2019, 19:33Пензенский суд не удовлетворил жалобу мокшанцев по паводку-2018
16 апреля 2019, 19:29В Лунинском районе зафиксировали более 20 поджогов сухой травы
16 апреля 2019, 19:18Спасатели готовятся обеспечить безопасность пензенцев в летний период