Белозерцев выделил миллион отремонтированной школе в Алферьевке

В пресс-центре облправительства напомнили, что ремонт школы в Алферьевке сделали по инициативе губернатора. Там произвели капитальный ремонт кровли и реконструкцию актового зала. Кроме того, для обновленного помещения купили кресла, мебель и жалюзи, заменили окна. На это были направлены средства областного и муниципального бюджетов. В настоящее время в школе обучается порядка 170 человек, работают 18 педагогов.

«Я всегда с большим удовольствием посещаю сельские школы, поскольку сам учился в таком же учебном заведении, и это напоминает мне детство. Как губернатору сегодня мне необходимо видеть, понимать, как организован у вас учебный процесс, созданы ли современные условия для получения дополнительного образования детей. На это обращает внимание президент России, это важный воспитательный фактор», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор положительно оценил проведенный в школе ремонт. Для дальнейшего укрепления материально-технической базы учебного заведения, он распорядился выделить ему дополнительно один миллион рублей, а также подарил микшерный пульт и радиомикрофоны, пишет ИА «Пенза-Пресс».