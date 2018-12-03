Белозерцев встретился в Китае с директором компании-инвестора

Пензенская область и электротехническая компания «Чжуннэнда» подписали соглашение о сотрудничестве в июне 2017 года. Пекинская организация производит сельскохозяйственные культуры в Шемышейском районе, а также строит комплекс по выращиванию вешенки, на предприятии планируется создать 90 рабочих мест, сообщили в пресс-центре облправительства.

В ходе встречи Иван Белозерцев подчеркнул, что завод нужно достроить в максимально короткие сроки.

«В России производится только 12% от всего объема потребляемых в стране грибов. Спрос большой. Нужно запустить завод в Шемышейке, чтобы он работал, продавал продукцию, шла прибыль. Ваша компания показывает успехи, работает с прибылью. В случае необходимости мы можем оказать поддержку в получении кредита, рассмотрим варианты государственно-частного партнерства, поиска местного соинвестора», - сказал он.

Также губернатор обсудил с руководством компании возможность организации в регионе нового производства по возделыванию сельхозкультур, поставки в Китай зерна и другой сельскохозяйственной продукции, в том числе - мяса.

«Наши добрые взаимоотношения и успехи бизнеса являются для нас самой большой ценностью», - отметил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».