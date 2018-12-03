Белозерцев встретился в Китае с директором компании-инвестора

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 декабря 2018, 16:07Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и генеральный директор китайской компании «Чжуннэнда» Хо Сюй 3 декабря провели рабочую встречу в Пекине.
Пензенская область и электротехническая компания «Чжуннэнда» подписали соглашение о сотрудничестве в июне 2017 года. Пекинская организация производит сельскохозяйственные культуры в Шемышейском районе, а также строит комплекс по выращиванию вешенки, на предприятии планируется создать 90 рабочих мест, сообщили в пресс-центре облправительства.
В ходе встречи Иван Белозерцев подчеркнул, что завод нужно достроить в максимально короткие сроки.
«В России производится только 12% от всего объема потребляемых в стране грибов. Спрос большой. Нужно запустить завод в Шемышейке, чтобы он работал, продавал продукцию, шла прибыль. Ваша компания показывает успехи, работает с прибылью. В случае необходимости мы можем оказать поддержку в получении кредита, рассмотрим варианты государственно-частного партнерства, поиска местного соинвестора», - сказал он.
Также губернатор обсудил с руководством компании возможность организации в регионе нового производства по возделыванию сельхозкультур, поставки в Китай зерна и другой сельскохозяйственной продукции, в том числе - мяса.
«Наши добрые взаимоотношения и успехи бизнеса являются для нас самой большой ценностью», - отметил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 декабря 2018, 16:07Белозерцев встретился в Китае с директором компании-инвестора
03 декабря 2018, 15:37В Сети появилось видео смертельного пожара в с. Вирга
03 декабря 2018, 15:06В Пензе определили призеров кинофестиваля «Мужская роль»
03 декабря 2018, 14:36В селе Вирга при пожаре погибла пожилая женщина
03 декабря 2018, 14:06Площадь им. Ленина в Пензе преображается к Новому году
03 декабря 2018, 13:36В пензенском перинатальном центре с 2019 года будут проводить ЭКО
03 декабря 2018, 13:04Пензенская делегация в Китае обсудила с послом инвестиционные проекты
03 декабря 2018, 12:34Пензу к Новому году сделают еще красивее