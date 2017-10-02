Белозерцев встретился со спортсменами из Орловской области

02 октября 2017, 18:50Общество

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с представителями Орловской области. Команду участников спартакиады пенсионеров России пригласили на чаепитие в Губернаторском доме. Глава региона встретился с ними не случайно: Иван Белозерцев - родом из Орловской области.