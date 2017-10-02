02 октября 2017, 18:50Общество

Белозерцев встретился со спортсменами из Орловской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с представителями Орловской области. Команду участников спартакиады пенсионеров России пригласили на чаепитие в Губернаторском доме. Глава региона встретился с ними не случайно: Иван Белозерцев - родом из Орловской области.

«Это моя родина, и я горжусь, что родился на Орловской земле, окончил восьмилетнюю сельскую школу. Учителя мне дали хорошие знания», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев рассказал орловцам о достижениях Пензенской области. В завершение участники встречи обменялись памятными подарками.

Общество
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