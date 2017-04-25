Белозерцев встретился с представителем Минкультуры В. Тарновским

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25 апреля 2017, 16:34Общество
25 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с руководителем территориального управления Министерства культуры РФ по ПФО Владимиром Тарновским.
«Владимир Тарновский назначен руководителем территориального органа в ноябре 2016 года. В настоящее время глава ведомства лично посещает регионы с целью оценки использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения», - пояснили в пресс-центре облправительства.
На территории региона в настоящее время расположено 370 исторических и культурны памятников: 47 - федерального значения, 321 - областного и два - местного.
Иван Белозерцев рассказал в ходе встречи о приоритетах в области сохранения историко-культурного потенциала Сурского края, поделился планами по развитию территорий в части повышения привлекательности для туристов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«У нас много работы в этом направлении, мы регулярно собираемся с архитектурным сообществом, обсуждаем, проводим форумы, побуждаем муниципалитеты, чтобы они своевременно вносили изменения в градостроительную документацию», – отметил губернатор.
Он сообщил о том, что в Пензе ведется работа по реконструкции Спасского кафедрального собора, а также об идее открыть свободный проход с улицы Кирова к храму, построив современную лестницу с видовыми площадками и соответствующим освещением.
Владимир Тарновский высоко оценил работу органов власти в области охраны памятников истории и культуры.
«Пензенская область - на хорошем счету и находится в числе лидеров среди других субъектов», – отметил руководитель ведомства, добавив, что региональный комитет по охране памятников истории и культуры выполнил поручение президента о регистрации объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия в полном объеме.
«Мы придаем особое значение этой деятельности и надеемся на вашу всестороннюю поддержку», – резюмировал Иван Белозерцев.
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