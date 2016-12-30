30 декабря 2016, 14:14Общество Белозерцев встретился с общественниками и ветеранами В преддверии Нового года состоялась традиционная встреча губернатора, представителей общественных организаций и ветеранского актива области. Стороны обсудили итоги 2016-го и перспективы развития Пензенского региона в 2017 году.

Около сотни участников общественных и ветеранских организаций региона собрались в Центре культуры и досуга, чтобы подвести итоги своей деятельности за год. В числе приглашенных - и представители пензенского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Для них 2016-ый стал ключевым годом. Боевому братству исполнилось 25 лет. За это время общественникам удалось сделать многое. В числе приоритетов - помощь участникам и ветеранам боевых действий, инвалидам войны, семьям погибших и пропавших без вести. Пензенские афганцы одними из первых организовали сбор и отправку гуманитарной помощи на Донбасс. С мая 2014 года они совершили более 20 поездок в Луганск. Помощь продолжат оказывать и в 2017 году.

«Мы работаем опять над одним благотворительным делом, которое буквально три дня назад глава города нам поручил. Это Донецкая республика, там глава города Горловки обратился к жителям Пензы с просьбой помочь в восстановлении города», - сказал председатель Пензенского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.

Пензенская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Росичи» немного моложе - праздновать свой 20-летний юбилей будет в 2017 году. Основное направление их деятельности - развитие и популяризация военно-прикладных и олимпийских видов спорта среди молодежи.

«Раньше мы рукопашный бой преподавали ребятишкам, кикбоксинг и огневую подготовку. А сейчас уже построили свой стрелковый комплекс, открыли федерацию полевой стендовой стрельбы», - рассказал председатель Пензенской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Росичи» Вячеслав Аксенов.

В планах на 2017 год - строительство в Пензе и области тиров, а также создание специализированной детско-юношеской спортивной школы, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. О задачах на следующий год и достижениях всего региона в 2016-ом на встрече говорил губернатор. Иван Белозерцев особо отметил развитие пензенской промышленности и сотрудничество с иностранными партнерами.

«Приехал совсем недавно с большой делегацией от Пензенской области из Китая. Мы надеемся, что уже сразу после новогодних праздников они придут, и вместе с пензенцами создадут предприятие на базе технопарка по выпуску крепежных материалов для проведения ортопедических операций», - сказал Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев поблагодарил общественников и ветеранский актив области за их активную гражданскую позицию. Представителей Советов ветеранов и общественных объединений наградили почетными грамотами и благодарностями губернатора.

Общество

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