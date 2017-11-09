09 ноября 2017, 17:04Общество Белозерцев встретился с губернатором Брянской области 9 ноября губернаторы Пензенской и Брянской областей Иван Белозерцев и Александр Богомаз обсудили вопросы социально-экономического развития двух регионов.

Переговоры состоялись в рамках официального визита делегации Пензенской области в Брянск. В ходе беседы главы регионов говорили о точках соприкосновения субъектов Федерации, приоритетных направлениях сотрудничества, возможностях обмена опытом в различных отраслях.

Губернатор Пензенской области сообщил о том, что за девять месяцев 2017 года индекс промышленного производства в регионе составил 103,6%, в том числе - с плюсом сработали обрабатывающие производства. Из 164 основных видов продукции, выпускаемых в Пензенском регионе, по 93 наименованиям объем производства увеличился или остался на прошлогоднем уровне. В январе-сентябре выросло производство мяса – на 41,5%, крупы – на 34,5%, безалкогольных напитков – на 30,3%, мясных полуфабрикатов – на 24,5%, сахара – на 23,1%, а также растительного и сливочного масел.

Кроме того, зафиксирован рост производства ряда наименований строительных и отделочных материалов, сообщает пресс-центр облправительства.

Высокие показатели демонстрирует также Брянская область, промышленными предприятиями которой по итогам девяти месяцев 2017 года отгружено товаров собственного производства на 148642,1 млн рублей, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2016-го.

В регионе-партнере также увеличился выпуск продукции на предприятиях по производству готовых металлических изделий, в металлургическом производстве, кожи и изделий из кожи, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, пищевых продуктов, в производстве мебели, текстильных изделий и одежды, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/9/12110