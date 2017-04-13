13 апреля 2017, 13:02Общество Белозерцев встретился с гендиректором итальянской компании 13 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с генеральным директором итальянской компании «LEADER MEDICA SRL» Роберто Миноцци.

«Это ведущая компания в области проектирования, разработки и изготовления медицинских изделий для имплантологии, ортопедии, травматологии и нейрохирургии. Преимущество компании заключается в полном управлении всем производственным циклом: от обработки материала до упаковки готовой продукции, что обеспечивает ее высокую производительность и надежность», - сообщили в пресс-центре областного правительства.

Участники рассмотрели возможность организации в Пензе совместного предприятия по производству дентальных имплантов. Иван Белозерцев рассказал о потенциале Пензенской области в развитии данной сферы и условиях для работы инвесторов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Дентальное имплантирование – относительно новое направление в стоматологии, которое имеет хорошие перспективы. В нашем регионе поддерживаются инновационные проекты в сфере медицины, у нас создан биомедицинский кластер, в который входит 21 предприятие. На пензенской земле производятся клапаны для сердца. В России более 60% рынка данных изделий представлено нашей продукцией. Изготавливаются стенты для коронарных сосудов, межпозвонковые диски и другие изделия, которые используются, в том числе в других странах», – сообщил Иван Белозерцев.

Роберто Миноцци поблагодарил главу региона за приглашение посетить Пензенскую область и сообщил о результатах работы компании за последние годы.

«Развитие зарубежных рынков сегодня - один из наших приоритетов», – отметил директор «LEADER MEDICA SRL».

Иван Белозерцев поручил организовать взаимодействие с руководством компании по вопросам сотрудничества и продемонстрировать потенциал технопарка «Рамеев», где предлагается организовать совместное предприятие.

Также глава областной исполнительной власти заявил о готовности оказать содействие в подборе кадров для новой организации за счет привлечения студентов и выпускников пензенских вузов.

Сегодня в рамках IV Межрегионального Форума «INNOMED» – 2017 планируется подписание протокола о намерениях по взаимному сотрудничеству между правительством Пензенской области, «LEADER MEDICA SRL» и ООО «ТИТАНМЕД».

Создание совместного российско-итальянского производства имеет особое значение с точки зрения импортозамещения – в настоящее время более 90% стоматологических имплантов в стране производится за границей.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/bogoslov/ital1.jpg