Белозерцев встретился с директором компании «Т Плюс»

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05 апреля 2017, 19:28Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Т Плюс». Стороны обсудили вопросы организации бесперебойного теплоснабжения потребителей. Глава региона напомнил об аварии, которая зимой оставила без тепла жителей почти 500 домов Пензы.
«Мы работали вместе в круглосуточном режиме, были созданы бригады и от вашей «Т Плюс», и от города, и другие области привлекали. Задача была - как можно быстрее восстановить и подать тепло в жилые дома. Самое главное, чтобы в будущем не допускали таких чрезвычайных происшествий», - сказал Иван Белозерцев.
Генеральный директор теплоснабжающей организации, в свою очередь, отметил, что она планирует увеличить объем работ на теплосетях в 2017 году. На эти цели будет направлено на 200 миллионов рублей больше, чем в 2016-ом. Затраты увеличат почти в пять раз.
Участники встречи также рассмотрели ряд вопросов, касающихся тарифного регулирования в сфере теплоснабжения и порядка внесения платы за энергетические ресурсы.
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