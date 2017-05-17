17 мая 2017, 19:34Общество Белозерцев встретился с детским омбудсменом Словакии Пензу посетила делегация из Словакии. Комиссар по правам детей европейского государства посетила благотворительный фонд «Покров», созданный по инициативе ее российской коллеги Анны Кузнецовой, а также встретилась с губернатором Пензенской области. Глава региона рассказал, как работает система защиты прав детей в регионе.

Перенять положительный опыт Пензенской области и поделиться своими наработками в вопросах защиты детей и семьи. С такой целью в Пензу приехала уполномоченная по правам ребенка Словацкой Республики. Гости познакомились с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и заинтересовались проектом, который по ее инициативе появился в Пензе шесть лет назад.

Благотворительный фонд «Покров» совершенно бесплатно помогает тысячам женщинам и детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.



«То, что вы получили из фонда президента гранты на эту работу, это очень хорошо. От всех детей я благодарю вас», - сказала комиссар по правам детей Виера Томанова.

Три года назад здесь появился приют. Помещение выделили власти, а ремонт фонд делал своими силами.

По словам руководителя фонда Ольги Ульяновой, его комнаты редко бывают пустыми. Уже более 60 женщин и 160 детей нашли здесь поддержку.



«На сегодняшний день в кризисном центре стоят многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки, мамочки с детьми-инвалидами. И таких семей насчитывается 250. Ежемесячно мы выдаем продуктовые наборы порядка 150 семьям», - рассказала директор центра защиты материнства благотворительного фонда «Покров» Елена Максимова.

Виера Томанова посвятила работе в социальной сфере почти 50 лет. Признается, что ничего подобного у себя на родине еще не встречала. Гости из Словакии также встретились с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.



«Проблема защиты и обеспечения законных прав детей характерна не только в России, но и для других государств. И, конечно, здесь очень важно обменяться опытом работы», - сказал он.

В финале встречи ее участники обменялись памятными подарками. Губернатору гости преподнесли сувенирную кружку. А словацкая делегация помимо свежих идей и опыта, полученного от пензенских коллег, увезет с собой книгу о музее-заповеднике «Тарханы».

Общество

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