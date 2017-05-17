Белозерцев встретился с детским омбудсменом Словакии

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17 мая 2017, 19:34Общество
Пензу посетила делегация из Словакии. Комиссар по правам детей европейского государства посетила благотворительный фонд «Покров», созданный по инициативе ее российской коллеги Анны Кузнецовой, а также встретилась с губернатором Пензенской области. Глава региона рассказал, как работает система защиты прав детей в регионе.
Перенять положительный опыт Пензенской области и поделиться своими наработками в вопросах защиты детей и семьи. С такой целью в Пензу приехала уполномоченная по правам ребенка Словацкой Республики. Гости познакомились с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и заинтересовались проектом, который по ее инициативе появился в Пензе шесть лет назад.
Благотворительный фонд «Покров» совершенно бесплатно помогает тысячам женщинам и детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
«То, что вы получили из фонда президента гранты на эту работу, это очень хорошо. От всех детей я благодарю вас», - сказала комиссар по правам детей Виера Томанова.
Три года назад здесь появился приют. Помещение выделили власти, а ремонт фонд делал своими силами.
По словам руководителя фонда Ольги Ульяновой, его комнаты редко бывают пустыми. Уже более 60 женщин и 160 детей нашли здесь поддержку.
«На сегодняшний день в кризисном центре стоят многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки, мамочки с детьми-инвалидами. И таких семей насчитывается 250. Ежемесячно мы выдаем продуктовые наборы порядка 150 семьям», - рассказала директор центра защиты материнства благотворительного фонда «Покров» Елена Максимова.
Виера Томанова посвятила работе в социальной сфере почти 50 лет. Признается, что ничего подобного у себя на родине еще не встречала. Гости из Словакии также встретились с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.
«Проблема защиты и обеспечения законных прав детей характерна не только в России, но и для других государств. И, конечно, здесь очень важно обменяться опытом работы», - сказал он.
В финале встречи ее участники обменялись памятными подарками. Губернатору гости преподнесли сувенирную кружку. А словацкая делегация помимо свежих идей и опыта, полученного от пензенских коллег, увезет с собой книгу о музее-заповеднике «Тарханы».
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