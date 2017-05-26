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26 мая 2017, 16:34Общество
29 мая в областной библиотеке им. Лермонтова губернатор Иван Белозерцев вручит 49 пензенским сельским семьям жилищные сертификаты.
«Среди получателей социальных выплат 43 семьи - работники агропромышленного комплекса, шесть семей являются работниками социальной сферы», - пояснили в пресс-службе регионального минсельхоза.
В 2017 году господдержка на строительство и приобретение жилья жителям сел составит 42,3 млн рублей: 22,2 млн рублей федеральных средств, 19,5 млн рублей – из регионального бюджета, 0,6 млн – из местных бюджетов.
В этом году за счет средств господдержки и собственных средств участников программы будет введено в эксплуатацию 3,1 тыс. кв. м жилья.
«Федеральная программа успешно зарекомендовала себя в регионе. За период 2014-2017 гг. участниками программы признаны 264 сельских семьи, в том числе 189 молодых семей. Общий объем средств финансирования господдержки составил 198,4 млн рублей. За период 2014-2016 годы ввод жилья составил 15,5 тыс. кв. м», - добавили в минсельхозе.
Вручение сертификатов начнется в 15.30, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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