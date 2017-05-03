Белозерцев вручил пензенцам награды

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03 мая 2017, 19:31Общество
В Губернаторском доме состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград Пензенской области и главы региона. Грамоты, благодарности и почетные звания получили около 30 жителей региона.
За добросовестный многолетний труд и высокие результаты в профессиональной деятельности. В одном из залов Губернаторского дома чествовали учителей, работников сельского хозяйства, врачей и предпринимателей.
«Каждый из вас вносит большой вклад в развитие региона, а значит, укрепление экономического могущества государства. Я благодарен вам за труд, за работу, за профессиональное отношение к своему делу», - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Из рук губернатора награды получили 29 человек. Среди них - учитель биологии школы №76 Елена Суханова. Работу преподавателя с 30-летним стажем оценили на самом высоком уровне: ей вручили почетную грамоту президента Российской Федерации.
«Очень значимо для меня, поскольку заслуги оценили не только на уровне области, но и на уровне России. Любая награда - это продолжение работы, она предусматривает какую-то ответственность. Нельзя опускаться ниже планки, которая уже была взята», - сказала Елена Суханова.
Около двух десятков пензенцев удостоили почетных званий. Каждого, чей многолетний труд был отмечен властью, переполняли эмоции.
«Я прекрасно понимаю, что эта оценка не только руководителей, но и коллектива, который я возглавляю», - отметил главный врач учреждения здравоохранения «Городская поликлиника» Владимир Марков.
В завершении торжественной церемонии ее участники сфотографировались на память.
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