29 декабря 2016, 19:53Общество Белозерцев вручил награды отличившимся пензенцам В Губернаторском доме состоялась церемония награждения самых выдающихся работников разных профессий. Глава региона Иван Белозерцев поблагодарил пензенцев за их вклад в развитие и поздравил с наступающим 2017 годом.

Представители разных профессий собрались в Губернаторском доме. В зале - военные и спасатели, работники культуры и ученые. За выдающиеся результаты в профессиональной деятельности более 30 человек получили из рук губернатора государственные и региональные награды.

«У нас есть маяки - люди, которые за собой подтягивают других сельхозпроизводителей, которые сегодня еще не показывают тех результатов, которые могут показать. Эти лидеры сегодня находятся в этом зале», - сказал Иван Белозерцев.

В числе награжденных оказался и главный врач федерального сосудистого центра Владлен Базылев. Специалисты учреждения разработали уникальный сердечный клапан, который теперь вживляют пациентам, которые раньше считались неизлечимо больными.

«Очень часто ты понимаешь, что безнадежная ситуация, и вдруг откуда-то собираются силы, откуда-то у больного появляется ритм, появляется давление и больной живет, в этот момент какое-то волшебство происходит. Я не волшебник, я помощник волшебника», - сказал Владлен Базылев.

Среди награжденных было немало и тех, кто прославляет Пензенскую область на культурной ниве. Награды губернатора удостоилась заслуженная артистка России Галина Репная.

«Люблю свою профессию, и отдаюсь ей честно и до конца», - сказала она.

Также Иван Белозерцев вручил ежегодные премии губернатора Пензенской области за выдающиеся достижения в области средств массовой информации, культуры и искусства. За популяризацию историко-культурного наследия Пензенской области наград удостоены 14 человек.

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