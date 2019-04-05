Белозерцев вручил молодым пензенским семьям жилищные сертификаты

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 апреля 2019, 19:06Общество
30 пензенских семей стали счастливыми обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий. Заветные документы молодым супругам вручил губернатор Иван Белозерцев.
Супруги Соколовы стали на шаг ближе к заветной мечте. Многодетная семья давно планировала сменить тесную квартиру на просторный дом. Теперь благодаря полученным средствам в рамках государственной программы по улучшению жилищных условий осуществить задуманное станет возможно.
«Программы есть, и их много, надо просто не лениться, собирать документы, подавать и участвовать в них», - рассказал житель Пензы Сергей Соколов.
Сертификат на получение средств в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» Соколовым в торжественной обстановке вручил губернатор. Всего счастливыми обладателями долгожданных документов стали 30 пензенских семей.
«Искренне желаю, чтобы в ваших семьях всегда царила любовь, все были здоровы, дети росли умными, похожими на своих родителей, брали от вас все самое лучшее и в чем-то превосходили», - сказал глава региона.
В 2019 году социальную выплату по жилищной программе получат 98 семей, еще 2600 находятся в очереди. Общий объем выделенных средств из бюджетов трех уровней только в 2019-м составит более 60 миллионов рублей.
05 апреля 2019, 19:36Пензенские росгвардейцы выявили лучшего пловца
05 апреля 2019, 19:31Пензенские школьники сразились с казахскими в «Креатив-бой»
05 апреля 2019, 19:28В Пензе проходит турнир по регби памяти Вадима Дин-Ислямова
05 апреля 2019, 19:23Пензенцы могут подать заявку на социальный грант
05 апреля 2019, 19:19В санитарной пятнице приняли участие более 10 тысяч пензенцев
05 апреля 2019, 19:16В Пензе стартовал турнир по плаванию, посвященный Дню космонавтики
05 апреля 2019, 19:14В Пензе прошел финал конкурса «Красавица в погонах»
05 апреля 2019, 19:09В пензенской почве обнаружили личинки паразитических червей