05 апреля 2019, 19:06Общество

Белозерцев вручил молодым пензенским семьям жилищные сертификаты

30 пензенских семей стали счастливыми обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий. Заветные документы молодым супругам вручил губернатор Иван Белозерцев.

Супруги Соколовы стали на шаг ближе к заветной мечте. Многодетная семья давно планировала сменить тесную квартиру на просторный дом. Теперь благодаря полученным средствам в рамках государственной программы по улучшению жилищных условий осуществить задуманное станет возможно.

«Программы есть, и их много, надо просто не лениться, собирать документы, подавать и участвовать в них», - рассказал житель Пензы Сергей Соколов.

Сертификат на получение средств в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» Соколовым в торжественной обстановке вручил губернатор. Всего счастливыми обладателями долгожданных документов стали 30 пензенских семей.

«Искренне желаю, чтобы в ваших семьях всегда царила любовь, все были здоровы, дети росли умными, похожими на своих родителей, брали от вас все самое лучшее и в чем-то превосходили», - сказал глава региона.

В 2019 году социальную выплату по жилищной программе получат 98 семей, еще 2600 находятся в очереди. Общий объем выделенных средств из бюджетов трех уровней только в 2019-м составит более 60 миллионов рублей.

Общество
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