Белозерцев вручил молодым пензенским семьям жилищные сертификаты

Супруги Соколовы стали на шаг ближе к заветной мечте. Многодетная семья давно планировала сменить тесную квартиру на просторный дом. Теперь благодаря полученным средствам в рамках государственной программы по улучшению жилищных условий осуществить задуманное станет возможно.

«Программы есть, и их много, надо просто не лениться, собирать документы, подавать и участвовать в них», - рассказал житель Пензы Сергей Соколов.

Сертификат на получение средств в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» Соколовым в торжественной обстановке вручил губернатор. Всего счастливыми обладателями долгожданных документов стали 30 пензенских семей.

«Искренне желаю, чтобы в ваших семьях всегда царила любовь, все были здоровы, дети росли умными, похожими на своих родителей, брали от вас все самое лучшее и в чем-то превосходили», - сказал глава региона.

В 2019 году социальную выплату по жилищной программе получат 98 семей, еще 2600 находятся в очереди. Общий объем выделенных средств из бюджетов трех уровней только в 2019-м составит более 60 миллионов рублей.