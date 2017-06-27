27 июня 2017, 15:30Общество Белозерцев вручил ключи от новых квартир переселенцам в Каменке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о намерении продолжить реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья.

27 июня в Каменке состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого Иван Белозерцев вручил ключи от новых квартир переселенцам в Каменке. В церемонии приняли участие 45 семей.

Глава региона поздравил новоселов и подчеркнул, что переселение граждан из аварийных домов стало возможно благодаря федеральной программе.

"Президент России Владимир Путин принял решение за счет федеральных средств реализовать программу, понимая, что в стране растет площадь аварийного жилья, а граждане самостоятельно, без помощи не смогут улучшить свои жилищные условия", - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор сообщил, что в следующем году обязанность финансирования мероприятий программы может полностью перейти на региональный бюджет.

"Я дал поручение членам правительства подготовить проект закона на случай отсутствия федеральных средств, чтобы у тех, кто живет в аварийном жилье, была возможность переехать в благоустроенные квартиры", - заявил глава региона.

По информации пресс-центра правительства Пензенской области, в рамках этапа 2016-2017 гг. реализации программы в Каменке на улице Дружбы, 6 построили два пятиэтажных дома, первое строение заселили уже в декабре прошлого года.

В общей сложности из шести аварийных домов сюда переедут 88 семей – 204 человека.

Иван Белозерцев побывал в гостях у жителей, которые уже переехали в новостройку, и оценил качество строительных работ.

Вадим и Ольга Танцыревы вместе с двумя детьми в новом доме получили двухкомнатную квартиру. Глава семьи отметил, что предоставленное жилье их полностью устраивает, особенно порадовало качество внутренней отделки помещений и наличие детской игровой площадки.

Губернатор обратил внимание глав районной и городской администраций на необходимость дальнейшего взаимодействия с переселенцами.

"Надо сделать все, чтобы создать комфортные условия для жителей, обеспечить их всеми коммунальными услугами. Руководитель управляющей компании всегда должен быть здесь и решать возникающие у жителей вопросы", - нацелил глава региона.

Общество

просмотров 53

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/27/14032163