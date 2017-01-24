Белозерцев возмутился мелким шрифтом в квитанциях за ЖКУ

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24 января 2017, 19:43Общество
На базе Пензенского государственного университета будет открыт специальный факультет по обучению специалистов жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом начальник управления ЖКХ Михаил Панюхин сообщил на оперативном совещании в областном правительстве.
Губернатор потребовал более тщательно проводить занятия с управляющими компаниями. В частности, Ивана Белозерцева возмутило, что некоторая информация в платежках напечатана мелким шрифтом.
«Некоторые управляющие компании сейчас сами принимают решение и выставляют платежки к оплате гражданам, в них пишут мелким шрифтом, люди не видят. Ну что они там, на бумаге, в конце концов, экономят? Не могут сделать нормальную правильную хорошую платежку», - сказал губернатор.
Чтобы между жителями и управляющими компаниями не возникало недопонимай, необходимо на системной основе проводить обучающие семинары. Причем, привлекать к занятиям и старших по домам.
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