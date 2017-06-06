Белозерцев возглавил пензенскую делегацию в Беларуси

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 июня 2017, 14:02Общество
Пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым отправилась с официальным визитом в Беларусь.
В состав делегации вошли члены правительства, руководители промышленных и аграрных предприятий Пензенской области.
Главной целью визита является укрепление и создание новых направлений экономического и культурного сотрудничества между Пензенской областью и регионами союзного государства.
В программе пребывания запланировано проведение встреч Ивана Белозерцева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Александром Суриковым.
Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, делегаты намерены посетить ряд производственных объектов на территории Беларуси, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 июня 2017, 17:56В Пензе выберут самого сильного человека
06 июня 2017, 17:28В Пензе дети из семей, находящихся в трудной ситуации, поехали в лагерь
06 июня 2017, 17:02В Пензе высмеивают ведущую в овраг «зебру»
06 июня 2017, 16:28Спортблок: шахматы, триатлон
06 июня 2017, 16:19Пензячка сбывала краденный из магазина алкоголь
06 июня 2017, 16:12На «Эхо Пензы» поговорили о футболе
06 июня 2017, 16:05В мэрии прокомментировали жалобу на ужасную дорогу в Монтажном
06 июня 2017, 15:29В Пензенской области осужден мужчина, забивший таксиста